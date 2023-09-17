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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: 1000 طن دواجن مجمدة بالمجمعات بـ85 جنيها للكيلو.. واللحوم البرازيلي بـ160

صدى البلد

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا، من أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول مشاركة الشركة القابضة بشركاتها في معرض "أهلا مدارس".

وأفاد التقرير الوارد، بمشاركة 11 شركة تابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعارض "أهلا مدارس"، وأن الشركة تشارك في 42 معرضا فرعيا بالمحافظات، ومنها 7 شركات بالمعرض الرئيسي.

وأكد أحمد حسنين ان الشركة تشارك بـ 20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلا مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيها للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيها بتخفيض يصل إلى 15% عن السوق الخارجي.

وأكد التقرير الوارد إلى وزير التموين، أنه سيتم طرح كمية 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيها، والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها، والزيت عبوة 800 مللي بـ 40 جنيها للزجاجة.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية.

التقرير أشار أيضا، إلى أنه تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية؛ للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة القادمة، وشراء سلع ضرورية بإجمالي 255 مليون جنيه، يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.

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