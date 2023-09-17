قرار عاجل من ممدوح عباس بشأن مصير فتوح مع الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، لن يسمح برحيل أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم ، بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سوف يتم عقد جلسة بين عباس وفتوح، وسوف يتم صرف مستحقاته القديمة مع منحه عقد جديد بمبلغ مُرضي له".

وأضاف أمير هشام: "كان من المفترض عقد الجلسة مع فتوح وشيكابالا خلال الساعات الماضية، إلا أن شيكابالا تلقى خبر وفاة أحد أقاربه واضطر للسفر إلى أسوان، ولذلك تم تأجيل الجلسة".

واختتم: "ممدوح عباس ينوي مساندة أي فائز برئاسة نادي الزمالك من أجل إعلاء مصلحة النادي، ولكن له اتجاه لمساندة قائمة محددة في الانتخابات المقبلة".,