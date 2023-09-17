موعد ومكان جنازة أشرف مصيلحي

كشف دكتور أشرف زكي في تصريح خاص لصدى البلد موعد ومكان جنازة الفنان أشرف مصيلحي .

جنازة أشرف مصيلحي

وقال أشرف زكي " سيتم تشييع جنازة أشرف مصيلحي من مسجد المشير طنطاوي ظهر غد "٠

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته



توفي منذ قليل، الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان .

وكانت زوجة الراحل قد كشفت تفاصيل الساعات الاخيرة في حياته .

أشرف مصيلحي:

وقالت منال الصيفي في تصريح خاص لصدى البلد :" هناك الكثير من اصدقائه في الوسط الفني كانوا يدعمونه معنويا ، وهناك عرضوا مساعدتنا بالمال وكان ابرزهم محمد هنيدي ولكننا رفضنا لاننا مش محتاجين الحمد لله "٠

أشرف مصيلحي

وكانت قد كشفت المخرجة منال الصيفى، عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنانة أشرف مصيلحى ، وذاك بعد استغاثتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، بتوفير سيارة إسعاف مكيفة لنقه إلى المستشفى.

وقالت منال الصيفى، فى تصريح خاص لصدى البلد : إن أشرف حالته “زى ما هى” ليس هناك أى جديد وهو حاليا فى منزله.

وأما عن استغاثتها بتوفير سيارة إسعاف لزوجها أوضحت منال الصيفى: كان هناك بعض الأمور التى يحتاج تركيبها ولذلك طالبت بضرورة توفير سيارة إسعاف مكيفة لنقله إلى المستشفى وعاد مرة أخرى الى منزله.

ناشد الفنان حسن عيد متابعيه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” بالدعاء للفنان أشرف مصيلحي ، والذى يمر بأزمة صحية شديدة .

وقال حسن عيد، فى منشور على موقع إنستجرام : أرجو الدعاء لاخويا المحترم أشرف مصيلحی ربنا يشفيك وتقوم بألف سلامة شهادة من الجميع طيبة وجدعنة ومحدش شاف أی حاجة وحشة منه غير السيرة والسمعة الطيبة ربنا يشفيك ويطمنا عليك يامحترم في زمن قل فيه المحترمين.

و كشفت المخرجة منال الصيفى التطورات الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحى وذلك بعد الأزمة الصحية التى المت به فى الفترة الأخيرة.