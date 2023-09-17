الهلال الأحمر الليبي: مصر مستعدة دائما لمساندة أشقائها العرب

أعرب توفيق الشكري، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، عن فخره وامتنانه للسلطات المصرية على دعمها الدائم للشعب الليبي، قائلا:" مصر دائماً مستعدة لمساندة أشقائها العرب في الأوقات الصعبة.

وأضاف الشكري خلال مداخلته في برنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي" أن الوضع في درنة ليس جديدًا بالنسبة لمصر، حيث تعود على دعمها ومساندتها للشعب الليبي منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن الكارثة التي حدثت في درنة، كانت ضخمة جدًا، حيث دمرت بين 20 إلى 25% من مساحة المدينة بالكامل، لافتا إلى أن العمل مستمر؛ لإنقاذ الضحايا، من خلال التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية، وأن جمعية الهلال الأحمر الليبية تتعاون مع الجميع؛ لتقديم المساعدة.

ونوه بأهمية التواصل مع السلطات المحلية في جمع المعلومات الصحيحة حول الكارثة، وعدم الاعتماد على الشائعات، مؤكدا أن أكثر الاحتياجات الآن، هي زيادة سرعة عمليات البحث عن ناجين آخرين، وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم.