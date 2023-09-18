أخبار التعليم| إنشاء مدرسة العباقرة لتضم أوائل «STEM».. والنجم سبيكا يظهر لمعانه في سماء مصر الليلة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لرعاية النابغين.. إنشاء مدرسة العباقرة لتضم أوائل «STEM»

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، إطلاق ثاني فعاليات الحوار المجتمعى حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (۲۰۲٤-۲۰۲۹)، وذلك بمحافظة الأقصر بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر، وذلك بمشاركة واسعة لكافة الأطراف ذات الصلة بالعملية التعليمية.

نبتون العملاق الأزرق يقابل الشمس.. ظواهر فلكية تشهدها سماء مصر خلال سبتمبر

تتوالى الأحداث والظواهر الفلكية خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر 2023 حيث نشهد خلال هذا الشهر العديد من الظواهر التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

التعليم تضع 22 إشارة جديدة لطلاب الصم في منهج القيم واحترام الآخر

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض أهم الإجراءات والتعليمات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

الليلة يظهر في سماء مصر النجم سبيكا.. لمعانه مثل الشمس بـ13.5 مرة

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع نجم سبيكا أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء) وهى تعد فرصة ترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها لرصدها وتصويرها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات المتاحة لطلاب التعليم الصناعي

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 19 سبتمبر؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يسجلوا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

محافظ الإسكندرية: معرض أهلا مدارس شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، معرض "أهلا مدارس 2023"، بأرض المعارض كوتة بمنطقة الأزاريطة، بالتنسيق بين وزارة التموين والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضمان توافر المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة، لمجابهة زيادة معدلات التضخم.

استنفاد الرغبات|مصير تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لغير المرشحين إلى كلية أو معهد

استنفاد الرغبات جملة تفاجأ بها بعض طلاب تنسيق المرحلة الثالثة أثناء متابعتهم لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الجمعة الماضية، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بعد أن اعتمدها من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي.

رئيس جامعة بني سويف يلتقي بوفد نادي روتاري والطلاب المسافرين لدولة الصين

التقي الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، وفد نادي روتاري بني سويف وذلك على هامش سفر عدد من طلاب قسم اللغة الصينية كلية الألسن إلي دولة الصين بناء على البروتوكول الموقع بين الجامعة ونادي روتاري، بحضور الدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن، والدكتورة هبه محمد فوزي رئيس قسم اللغة الصينية، وفيفي جرجس رئيس نادي روتاري، وداليا مكرم سكرتير النادي، والدكتور أحمد فؤاد صدقي مساعد محافظ سابق، والدكتورة هبة عبد العظيم رئيس سابق، و فاطمة الزهراء أمين الصندوق.