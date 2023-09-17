مفاجأة كبرى.. تفاصيل جلسة عماد البناني مع فاروق جعفر وخالد لطيف بالزمالك

قال الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، إن فاروق جعفر المرشح على رئاسة نادي الزمالك، وخالد لطيف المرشح على أمانة الصندوق، اجتمعا مع عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة النادي.

وأوضح هشام، خلال برنامجه على قناة النهار: "جعفر تحدث مع البناني، وأكد له أنه حصل على استشارة من اللجنة الأولمبية، بإدلاء أي عضو بصوته في الانتخابات، حتى وإن لم يسدد الاشتراكات".

وأضاف أمير هشام: "عماد البناني أكد للثنائي عدم قانونية هذا الأمر، وأن من يريد التصويت؛ سيكون عليه تسديد كل أقساطه قبل يوم 5 من شهر أكتوبر 2023".