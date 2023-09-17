أخطاء ساذجة.. محمد شبانة يعلق على خسارة الزمالك أمام أرتا سولار

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك قادر على التعويض أمام أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض خسر بهدفين نظيفين بسبب أخطاء ساذجة من محمد صبحي حارس المرمى وكذلك مدافعو الفريق الأبيض.

وقال “شبانة”، في تصريحات عبر برنامجه “بوكس توبوكس” "الزمالك سقط أمام أرتا سولار بأخطاء دفاعية ساذجة رغم وجود لاعبين مميزين، وهناك فوارق رهيبة بين الفريقين لصالح الزمالك".

وأضاف الإعلامي "المباراة أقيمت في ملعب محايد، والزمالك لو كان في جاهزيته الفنية كان من الممكن أن يفوز بخماسية، لكن الفريق الجيبوتي استغل الأخطاء الفردية وسجل هدفين، بينما لاعبو الزمالك فشلوا في استغلال ضعف منافسهم ولم يستطيعوا تسجيل اهداف".

وأتم: "لا يوجد اي مبرر من أجل تلك الخسارة التي تلقاها الزمالك، رغم غياب فتوح وزيزو، كان من المفترض أن يفوز الأبيض بفارق ثلاث أهداف على الأقل".