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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضربوه في الشارع.. عمرو أديب يعلق على سحل كويتي بـ تركيا

الكويتي أثناء ضربه
الكويتي أثناء ضربه في الشارع

علق الإعلامي عمرو أديب على واقعة تعدي الأتراك على سائح كويتي، قائلا: “على مدار العام الماضي كنا نرى فيديوهات تتحدث عن معاملة سيئة جدا من الأتراك للسياح العرب، وكل مرة يتقال: ده فيديو قديم، أو الفيديو ده مش حقيقي، أو اللي انضرب ده مش سائح عربي”.

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وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن بعض السياح العرب كانوا يتعاملون بطريقة غير آدمية في المطارات التركية، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى عمليات التنمر تجاه السياح العرب خلال الفترة الحالية.

وأشار عمرو أديب، إلى أنه تم الاعتداء بقوة على سائح كويتي في الشارع، وتم نقله إلى المستشفى؛ لشدة الضرب الذي تعرض له من قبل أتراك.

الإعلامي عمرو أديب المطارات التركية برنامجه الحكاية سائح عربي عمرو أديب قناة ام بى سى مصر واقعة تعدي

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