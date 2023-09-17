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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للانتقام من والده.. عامل ونجله ينهيان حياة صغير ويلقيان جثته بمنطقة جبلية

نهش كلب
نهش كلب

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي منادي سيارات ونجله لاتهامهما بقتل طفل ١٠ سنوات في مدينة نصر ثالث ، بسبب خلافات عائلية مع والد المتوفي .


تلقي قسم شرطة مدينة مصر ثالث بلاغاً من موظف بشركة بعثوره علي جثة لطفل بالمنطقة الجبلية في طريق ذهابه وعودته من عمله بالشركة بدائرة القسم .


علي الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم العثور علي جثة طفل في حالة تعفن بالحي العاشر وبها اثار نهش حيوان .


وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان منادي سيارات ونجله وراء قتله انتقاما من والده بسبب خلافات عائلية لارتباطهم بعلاقة نسب ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .

الحى العاشر العثور على جثة طفل خلافات عائلية قتل طفل مدينة نصر منادي سيارات نهش حيوان

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