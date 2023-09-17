للانتقام من والده.. عامل ونجله ينهيان حياة صغير ويلقيان جثته بمنطقة جبلية

القت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي منادي سيارات ونجله لاتهامهما بقتل طفل ١٠ سنوات في مدينة نصر ثالث ، بسبب خلافات عائلية مع والد المتوفي .



تلقي قسم شرطة مدينة مصر ثالث بلاغاً من موظف بشركة بعثوره علي جثة لطفل بالمنطقة الجبلية في طريق ذهابه وعودته من عمله بالشركة بدائرة القسم .



علي الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم العثور علي جثة طفل في حالة تعفن بالحي العاشر وبها اثار نهش حيوان .



وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان منادي سيارات ونجله وراء قتله انتقاما من والده بسبب خلافات عائلية لارتباطهم بعلاقة نسب ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .