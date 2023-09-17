إصابة الصفقة الجديدة| ضربة موجعة لـ الأهلي قبل لقاء المصري

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إمام عاشور لاعب النادي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعرض لكدمة خفيفة عقب مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الإفريقي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب شعر بإصابة في القدم بكدمة خفيفة، ولكن لن تعيقه عن المشاركة في مواجهة المصري البورسعيدي، ولكن سيخضع لفحص غدٍ للاطمئنان عليه بشكل كامل".

وهدد خالد بيبو مدير الكرة فى الأهلي جميع اللاعبين بعقوبات مغلظة فى حالة مخالفة القرار، حيث شدد على أهمية الالتزام فى المرحلة المقبلة ومصالحة الجماهير سريعا في تلك المرحلة بعد الدعم الكبير الذى قدمته الجماهير للفريق فى كل المنافسات وكان أخرها مباراة السوبر الافريقى الذى شهد اقبالا كبيرا من الجماهير الأهلاوية للفريق بمدرجات ملعب المباراة .