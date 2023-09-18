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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة تحضير كبسة اللحم

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طريقة تحضير كبسة اللحم.

مقادير الكبسة باللحم:

1إلى 2 كيلوجرام من مكعبات لحم البقر أو الغنم (يفضل أن يكون لحم الفخذ)
بصلة واحدة مفرومة
فصان مهروسان من الثوم
رأس فليفلة أحمر صغير
2 إلى 3 جزرات مقطعة إلى مكعبات صغيرة
2 إلى 3 رؤوس بندورة (طماطم) حمراء مقشرة ومقطعة إلى مكعبات صغيرة
3 أكواب من الأرز الطويل الحبة المنقوع في الماء البارد لمدة 30 دقيقة
1 إلى 2 ملعقة طعام من توابل الكبسة (قرفة، ومسحوق الهال، وبهار حلو، وفلفل أسود)
نصف كوب من الصنوبر
نصف كوب من اللوز المشطور إلى نصفين
2 إلى 3 ملاعق طعام من السمنة أو الزبدة مع الزيت

 

طريقة تحضير كبسة اللحم:

تسخن السمنة أو الزبدة مع الزيت ويقلى فيها البصل مع الصنوبر. يرفع البصل والصنوبر ويوضعان جانباً.


يستخدم الزيت نفسه لقلي مكعبات اللحم حتى يتغير لونها وتنضج. ترفع مكعبات اللحم من المقلاة.


يستخدم الزيت نفسه مجدداً لقلي البصل والثوم مع الجزر، والبندورة، وتوابل الكبسة والفليفلة الحمراء الحريفة.


تضاف كمية كافية من الماء الساخن والقليل من الملح، ثم تعاد مكعبات اللحم المقلية إلى القدر.


تغطى القدر وتترك على النار حتى ينضج اللحم تماماً.


ترفع مكعبات اللحم من القدر وتوضع جانباً وتستخدم الصلصة التي يفترض أن توازي 6 أكواب تقريباً.


يضاف الأرز المغسول إلى الصلصة وتغطى القدر ويسلق الأرز حتى يمتص كل الماء. تترك القدر جانباً لمدة 15 إلى 20 دقيقة.


يوضع الأرز في طبق التقديم ويزين بمكعبات اللحم واللوز والصنوبر.


يقدم الطبق مع السلطة الخضراء.

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