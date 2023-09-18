كارثة صحية.. احذر هذا النوع من الطعام باللانش بوكس

اعتادت بعض الأمهات على تحضير اللانش بوكس لأطفالها للذهاب إلى المدرسة وتعتمد على وضع ساندوتش الفينو الأساسي وتكمله ببعض الإضافات الأخرى كما يحب طفلها، إلا أن الأطباء حذروا من كثرة تناوله لما له أضرار على الجهاز الهضمي بشكل خاص.

يحذر خبراء التغذية ووفقًا لموقع Health24، نقدم لك فى هذا التقرير مخاطر وأضرار العيش الفينو..





١- يسبب الفينو عسر الهضم فهو ثقيل على المعدة ويحتاج وقت طويل لهضمه، كما يسبب انتفاخ القولون ما يؤدي في النهاية إلى الإمساك.





٢-تناول الفينو الدقيق الأبيض في الصباح بوجبة الإفطار، لأنه خال من أي عناصر غذائية وصحية موجودة في القمح، بعد أن تم نخلهوإزالة القشرة الخارجية له وطحنه ليصبح دقيقا أبيض يدخل في إعداد الفينو.

٣-يسبب الفينو أيضًا زيادة الوزن لأنه مصدر رئيسي للنشويات، فيفضل عدم تناوله خاصة ليلًا، كما أشارت بعض الدراسات إلى أنالعيش الفينو يسبب مرض السكر وأمراض القلب، وأنه يتم إضافة مواد له كي تحافظ على لونه الأبيض وليظل طازج لفترة طويلة،وكلها مواد مضرة بالصحة.