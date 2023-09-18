قبل انطلاق الدوري.. الأهلي الأعلى قيمة تسويقية والجونة الأقل والبنك الأهلي الأكبر سنا

تنطلق اليوم الإثنين النسخة الخامسة والستون من بطولة الدوري المصري الممتاز؛ حيث يواجه فريق طلائع الجيش منافسه البنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء.

وقبل انطلاق المسابقة يحتل النادي الأهلي المركز الأول كأعلى قيمة تسويقية بلغت نحو 30.35 مليون يورو وخلفه بيراميدز بـ21.88 مليون يورو ثم الزمالك 18.98 مليون يورو

ونرصد لكم أبرز الأرقام التسويقية في الدوري المصري

تبلغ القيمة التسويقية للدوري الممتاز 154.98 مليون يورو

ويعتبر الأهلي أعلي الفرق الـ18 قيمة تسويقية؛ حيث بلغت 30.35 مليون يورو يليه بيراميدز بـ21.88 مليون يورو ثم الزمالك 18.98 مليون يورو

ويعتبر الجونة أقل الفريق قيمة تسويقية حيث بلغت قيمة لاعبيه 1.65 مليون يورو فقط يسبقه الداخلية بـ1.70 مليون يورو وبلدية المحلة بـ1.78 مليون يورو.



أما من ناحية معدل السن والأعمار يمتلك بلدية المحلة والداخلية المعدل الأقل سننا بين الأندية الـ18 بـ24.2 سنة يليه إنبي بـ24.6 سنة ثم سموحة بـ25 سنة.

ويعتبر البنك الأهلي أكبر الأندية من ناحية معدل السن حيث يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 29.5 سنة يليه فيوتشر 28 سنة ثم بيراميدز 27.8 سنة.

