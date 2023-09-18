مصرع وإصابة شابين في حادث سير بالعريش

لقي شاب مصرعه، واصيب اخر باصابات بالغة اثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود كهرباء على الطريق الدولي العريش القنطرة، شمال سيناء، نتيجة السرعة الجنونية واختلال عجلة القيادة في يد قائدها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

سيارة ملاكي:

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء بلاغا بوقوع حادث سير على الطريق الدولي العريش على طريق البحر أمام احدى القرى السياحية في اتجاه المساعيد نتيجة اصطدام سيارة فيرنا ملاكي بعمود كهرباء نتيجة السرعة الجنونية،واسفر الحادث عن مصرع شاب ، و إصابة آخر .

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث حيث تم نقل المصاب والجثة الى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج اللازم ووضع الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وقال شهود عيان، أنه تم استخراج الشابين من داخل السيارة بصعوبة بالغة قبل أن تصل سيارات الإسعاف لنقلهما الي المستشفى للعلاج.

