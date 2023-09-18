عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرارت الرئيس.. القومي للأجور يطالب المواطنين بهذا الأمر

أموال
أموال

أشاد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، مشيرا إلى أن الفئات التي ستستفيد من الحزمة الاجتماعي التي أقرها الرئيس السيسي هم الفئات الأقل دخلا.

 

txt

عضو القومي للأجور: لا بد من زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص| فيديو


وطالب عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الأحد، بتكاتف المواطنين أمام غلاء الأسعار، مستدركا أن :"يتبقى شيء مهم بعد الزيادة أننا يجب أن نتكاتف أمام غلاء الأسعار".


وفي السياق نفسه أشار مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن مشكلتنا مقسومة نصفين جزء له علاقة بالتضخم العالمي وحاجات خاصة بجشع التجار ولازم نسيطر عليها ويكون في دور للغرف التجارية.



 

القومي للإجور المجلس القومي للأجور السيسي الرئيس السيسي أخبار الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

موضوعات متعلقة

اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: الرئيس وجه بتطبيق الرخصة الذهبية على الجميع

ترشيحاتنا

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد الهزيمة من أرتا سولار

وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

1600 مليار.. بيان عاجل من البنك المركزي السعودي بشأن الأصول الاحتياطية للمملكة

رئيس السكة الحديد: افتتاح محطة بشتيل..وإطلاق خدمة "ليموزين" لركاب القطارات .. الشهر المقبل

خلاف ومشادة كلامية وشكوى.. تفاصيل مثيرة في أزمة امام عاشور مع الشناوي

الصحة العالمية تحذر من الملاريا والكوليرا بعد سيول ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير كبسة اللحم

بفستان ملفت.. عبير صبري تثير الجدل بجمالها

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

وداعًا الفنان أشرف مصلحي.. سبب الوفاة وتفاصيل اللحظات الأخيرة وموعد ومكان الجنازة

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ