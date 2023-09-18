بعد قرارت الرئيس.. القومي للأجور يطالب المواطنين بهذا الأمر

أشاد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، مشيرا إلى أن الفئات التي ستستفيد من الحزمة الاجتماعي التي أقرها الرئيس السيسي هم الفئات الأقل دخلا.



وطالب عضو المجلس القومي للأجور، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الأحد، بتكاتف المواطنين أمام غلاء الأسعار، مستدركا أن :"يتبقى شيء مهم بعد الزيادة أننا يجب أن نتكاتف أمام غلاء الأسعار".



وفي السياق نفسه أشار مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن مشكلتنا مقسومة نصفين جزء له علاقة بالتضخم العالمي وحاجات خاصة بجشع التجار ولازم نسيطر عليها ويكون في دور للغرف التجارية.





