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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 للطلاب المصريين والوافدين .. موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الرسمي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 الرسمي
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية المسجلين رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ورابط الحصول عليها.

من هنا.. خطوات الاستعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022
ينتظر طلاب الدبلومات الفنية خلال هذه الساعات ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وذلك ما زاد البحث حول خطوات الاستعلام نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2022 بمحرك البحث "جوجل" الشهير.

 

انطلاق فعاليات جائزة خليفة التربوية فى دورتها السابعة عشر 2023-2024
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في دورتها السابعة عشرة 2023-2024 عن فتح باب التقدم للجائزة متضمنة 10 مجالات على المستويين المحلي والعربي تشمل : الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، بالإضافة إلى إطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر وتتضمن : فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس .

 

البحث العلمي تعقد ندوة بعنوان الذكاء الاصطناعي: فرص ومحاذير وتطبيقات.. اليوم
أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن عقد  ندوة  بعنوان ” الذكاء الاصطناعي : فرص ومحاذير وتطبيقات ”  بتنظيم مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  التابع  لقطاع المجالس النوعية، و سيتم عقد الورشة اليوم 18 سبتمبر ، و الحضور مفتوح للجميع و ستكون أونلاين عبر منصة zoom.:

 

خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 للطلاب المصريين والوافدين

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، خطوات تقديم طلب استخراج شهادة تخرج قسم عربي دفعة 2023 مصري ووافد

 

جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن معاير الجودة بالعملية التدريسية بالجامعات.. الثلاثاء
تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات ويتم ذلك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

 

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