لوضع خطة عمل.. مدير عام الشباب بشمال سيناء يعقد اجتماعا مع الإدارات المركزية

عقد إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة، محافظة شمال سيناء ، اجتماعا مع مديري الإدارات المركزية والعاملين بديوان عام المديرية، بمقر مركز شباب مدينة العريش، لوضع خطة العمل الشبابية خلال المرحلة المقبلة، بناء على تكليفات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



يأتي ذلك في إطار حرص مديرية الشباب والرياضة على متابعة العمل داخل المديرية والإدارات المركزية والوقوف على أهم المشاكل التى تعوق سير العمل ووضع الحلول المناسبة لها .

آليات عمل :

حيث تم استعراض أهم السلبيات والإيجابيات، خلال الاحتماع، ووضع آليات عمل أكثر فعالية لضمان حسن سير العمل.،ووضع آليات العمل و المتابعة، لأنشطة الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الإدارات الفرعية، وكذلك متابعة المناطق بما يضمن نجاح المنظومة الشبابية بمحافظة شمال سيناء .



وأكد إيهاب حسن، على أهمية دور المتابعة والرقابة على الهيئات الشبابية والرياضية، لتحقيق الانضباط والالتزام بتنفيذ الأنشطة والفعاليات داخل مراكز الشباب في المدن والقرى ، والتعاون الجاد داخل إدارة المتابعة، لإنجاح منظومة العمل بالشباب والرياضة،.



