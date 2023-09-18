عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرش بسيدة داخل سوبر ماركت.. قرار عاجل من النيابة

صدى البلد

قررت النيابة العامة إحالة المتهم بالتحرش بسيدة داخل سوبر ماركت بمنطقة الخصوص لمحكمة الجنايات.


كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالتحرش بسيدة جسديًا داخل سوبر ماركت بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأقر بارتكاب الواقعة بعد تصويره بكاميرات المراقبة المتواجدة بالمحل.
وأضفت التحقيقات أن المتهم كان مدانًا بالتحرش بسيدتين من قبل، فأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة التى شهدت الواقعة.


ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص بالقليوبيه من سيدة تتهم أحد الأشخاص بالتحرش بها داخل أحد محال التجارية بمنطقة الخصوص وباجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.

النيابة النيابة العامة الخصوص المتهم بالتحرش بسيدة سوبر ماركت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تصرح بدفن خليجي تخلص من حياته بمدينة نصر

45 ألف اتصال يومي .. النيابة العامة تكشف سر هذا الرقم

ولع كله.. أول تحرك من النيابة الإدارية بشأن حريق مصنع كيماويات بالمنوفية

ترشيحاتنا

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

موعد تطبيق وصرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة | تفاصيل

الولايات المتحدة تصدم أوكرانيا بشأن إرسال صواريخ كروز بعيدة المدي إليها

حاول لمس منطقة من جسدها.. حكاية مندوب الشركة مع الأجنبية| تفاصيل مثيرة لأول مرة

بيان عاجل من تايوان بشأن عبور 103 مقاتلات صينيات الخط الفاصل

رئيس قوى عاملة البرلمان يطالب بعقد اجتماع للقومي للأجور لرفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانى

زوجة كريم فهمي تخطف الانظار بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

كارثة صحية.. احذر هذا النوع من الطعام باللانش بوكس

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

اﻟﻤﺰﻳﺪ