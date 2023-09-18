ميرهان حسين عبر إنستجرام: أنا معنديش فيسبوك

نفت الفنانة ميرهان حسين امتلاكها حسابا رسميا علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وكتبت ميرهان حسين: "أنا معنديش فيس بوك، جميع الصفحات والأكونتات اللي باسمي على فيسبوك مش بتاعتي وأنا غير مسئولة عن أي شيء بيتكتب فيها".

وكشفت الفنانة ميرهان حسين، عن حقيقة ارتباطها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وردت ميرهان حسين علي سؤال احد متابعيها و جاء كالاتي: انتي قافلة باب الارتباط.

وجاء ردها كالآتي: لا أنا قافله باب التعامل مع حد يخدعني باسم الارتباط.

وبدت "ميريهان "، فى الصور بإطلالة صيفية جذابة أمام أحد الشواطئ أثناء قضاء عطلتها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، مسلسل “مشوار الونش”، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي حسن الونش لم يُعِرها اهتمامًا وهو يصعد من القاع نحو القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة نوّارة الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة حسن واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف