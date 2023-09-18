بميكب هادئ.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة روجينا متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت روجينا في الصورة بإطلالة متميزة، معتمدة على الميكب الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وأكملت أناقتها بإكسسوارات فضية اللون.

وتدور أحداث مسلسل “ستهم”، الذي يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، حيث يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطيبات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب".

يشار إلى أن مسلسل "ستهم" بطولة النجمة روجينا، و الشيخ ياسين التهامي، وجهاد سعد، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، وأمير صلاح الدين، وتأليف الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن، والمخرج المبدع رؤوف عبد العزيز.