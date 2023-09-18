كوريا الجنوبية تقدم مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا

قدمت كوريا الجنوبية مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا المنكوبة التي اجتاحها إعصار "دانيال" .



وأفادت وزارة الخارجية الكورية في بيان لها نقلته وكالة يونهاب، بأنه سيتم إرسال المساعدات عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ليبيا.

وعبرت كوريا الجنوبية عن أملها في أن تساعد هذه المساعدات في تحقيق الاستقرار للشعب الليبي، الذي تضرر من الإعصار والفيضانات، وفي جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.