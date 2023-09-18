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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناشد الجمهور مساعدته.. الجيش الأمريكي يبحث عن طائرة مفقودة| تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الجيش الأمريكي عن مقاتلة من طراز "إف 35" مفقودة، مناشدًا الجمهور مساعدته في هذه المهمة.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين ناشدوا الجمهور المساعدة في العثور على طائرة مقاتلة بعد أن فقدوا مسارها في مكان ما فوق ولاية كارولينا الجنوبية عندما خرج الطيار منها.

وقال المسؤولون إن طيارًا من مشاة البحرية نجا بأمان من طائرة F-35B Lightning II فوق شمال تشارلستون بعد ظهر يوم الأحد بعد "حادث مؤسف"، مؤكدين أن تركيز بحثهم الآن ينصب على المقاتلة المفقودة الآن على بحيرتين شمال تشارلستون.

من جانبها ذكرت قاعدة تشارلستون المشتركة في بيان أنه: "استنادا إلى آخر موقع معروف للطائرة وبالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية، فإننا نركز اهتمامنا شمالي مدينة تشارلستون، حول بحيرتي مولتري وماريون".

وناشدت القاعدة: "يطلب من الجمهور التعاون مع السلطات العسكرية والمدنية، مع استمرار جهود البحث". 

فيما قالت الرائد ميلاني ساليناس إن الطيار هبط بالمظلة بأمان في شمال تشارلستون وذلك في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وتم نقله إلى مستشفى محلي، حيث كان في حالة مستقرة. ولم يتم الكشف عن اسم الطيار.

وأوضح الرقيب الأول هيذر ستانتون في قاعدة تشارلستون المشتركة، أنه بناءً على موقع الطائرة المفقودة ومسارها، تركز البحث عن المقاتلة على بحيرة مولتري وبحيرة ماريون.

فيما انتقدت عضوة الكونجرس المحلي نانسي ميس الأمر قائلة: “كيف تفقد طائرة F-35 ؟ كيف لا يوجد جهاز تتبع ونحن نطلب من الجمهور ماذا، العثور على طائرة وتسليمها؟”. 

إدارة الطيران الفيدرالية الجيش الأمريكي الطائرة المفقودة F-35B العسكريين الأمريكيين

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