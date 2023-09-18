قوات الاحتلال تطلق النار تجاه فلسطيني بزعم محاولته طعن مجند في القدس

قالت وسائل إعلام عبرية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت نيران أسلحتها تجاه فلسطيني قرب القدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن .

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت": تم تحييد فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن عند حاجز المزمورية قرب القدس، دون وقوع إصابات".

من جانبه زعم سلاح حرس الحدود الإسرائيلي في بيان له، أن مجندا من حرس الحدود أطلق النار على فلسطيني على حاجز المزمورية - حيث قام المشتبه به الذي وصل إلى الحاجز في ضواحي القدس شرق قرية صور باهر بسحب سكين نحو القوات، فأطلق جندي النار عليه وقام بتحييده، ولا توجد إصابات في صفوف القوات".