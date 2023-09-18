استقرار أسعار الذهب عالمياً

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأمريكي.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية، حسبما نقلت رويترز.

ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، وبدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.07 دولار للاوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.29 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.