"الأهرام": نمط دبلوماسية الإغاثة الإنسانية يتصاعد في سياسة مصر الخارجية

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن نمط دبلوماسية الإغاثة الإنسانية تصاعد في سياسة مصر الخارجية، خلال الأعوام الأخيرة، والتي اشتركت فيها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئات أخرى بالدولة، لتقديم مساعدات لعدد من الدول الصديقة والمجتمعات المتضررة من أمراض وبائية وكوارث طبيعية وأزمات مفاجئة وصراعات مسلحة.

وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الاثنين، بعنوان "البعد الإغاثي في سياسة مصر الخارجية" - أن آخر تلك الأدوار كان ما أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة من أوامر، بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة وعربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عبر الطرق والمحاور المختلفة، لتحميلها عبر حاملة المروحيات من طراز (ميسترال) لإرسالها بحرا، في سياق تقديم الدعم الفوري لإغاثة الشعب الليبي بعد التأثيرات المدمرة لإعصار "دانيال" الذي حول درنة الليبية إلى مدينة أشباح.

السلوك الإغاثي

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السلوك الإغاثي لمصر تكرر مع دول عديدة بما فيها الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والصين وإيطاليا للمساعدة في الحد من تأثيرات "كوفيد-19"، كما ساهمت مصر في إخماد الحرائق التي اندلعت في غابات اليونان، فضلا عن الدور المصري في الحد من تأثير الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات، كالتي اجتاحت السودان، وكذلك برز جليا التحرك المصري في مواجهة الظروف الطارئة من خلال جسر جوي تم تدشينه عقب انفجار مرفأ بيروت.

وتابعت الصحيفة أن كل ذلك بخلاف المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر للدول العربية التي تواجه صراعات ممتدة وأزمات داخلية حادة مثل سوريا والعراق واليمن بما يعكس الروابط القومية.