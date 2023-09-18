عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": نمط دبلوماسية الإغاثة الإنسانية يتصاعد في سياسة مصر الخارجية

صدى البلد

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن نمط دبلوماسية الإغاثة الإنسانية تصاعد في سياسة مصر الخارجية، خلال الأعوام الأخيرة، والتي اشتركت فيها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئات أخرى بالدولة، لتقديم مساعدات لعدد من الدول الصديقة والمجتمعات المتضررة من أمراض وبائية وكوارث طبيعية وأزمات مفاجئة وصراعات مسلحة.
وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الاثنين، بعنوان "البعد الإغاثي في سياسة مصر الخارجية" - أن آخر تلك الأدوار كان ما أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة من أوامر، بناء على توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحرك قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة وعربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عبر الطرق والمحاور المختلفة، لتحميلها عبر حاملة المروحيات من طراز (ميسترال) لإرسالها بحرا، في سياق تقديم الدعم الفوري لإغاثة الشعب الليبي بعد التأثيرات المدمرة لإعصار "دانيال" الذي حول درنة الليبية إلى مدينة أشباح.

السلوك الإغاثي

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا السلوك الإغاثي لمصر تكرر مع دول عديدة بما فيها الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والصين وإيطاليا للمساعدة في الحد من تأثيرات "كوفيد-19"، كما ساهمت مصر في إخماد الحرائق التي اندلعت في غابات اليونان، فضلا عن الدور المصري في الحد من تأثير الكوارث الطبيعية مثل السيول والفيضانات، كالتي اجتاحت السودان، وكذلك برز جليا التحرك المصري في مواجهة الظروف الطارئة من خلال جسر جوي تم تدشينه عقب انفجار مرفأ بيروت.
وتابعت الصحيفة أن كل ذلك بخلاف المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر للدول العربية التي تواجه صراعات ممتدة وأزمات داخلية حادة مثل سوريا والعراق واليمن بما يعكس الروابط القومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ترشيحاتنا

مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد

صوّرنا في أوض نومنا | صدمة فتاة أمام النيابة في فضيحة عنتيل المقطم

محافظ أسوان: طرح أسطوانة البوتاجاز بـ80 جنيها مباشرة للمواطنين

20 ألف علبة | تطور مثير في أزمة السجائر بالأقصر

الرئيس السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة

بسبب الميراث.. مصرع سائق بعد مشاجرة مع عمه على شقة في إمبابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

تحذير عاجل.. 7 أطعمة تجنب وضعها في اللانش بوكس

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ