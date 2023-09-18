"الجمهورية": مساعي السيسي صادقة لرفع المعاناة عن المواطنين وتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتهى النبل والرقي ومساعيه أمينة وصادقة من أجل رفع المعاناة عن المواطنين وتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية والمضي قدما في الإنتاج، لإشباع الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.. موضحة أنها خطوات مباركة بنية صافية وعزيمة لا تلين.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الاثنين، بعنوان "الرئيس الإنسان" - أن فتاة بني سويف الصغيرة كانت على موعد مع الحلم، لتقف - مصطفة - في استقبال الرئيس السيسي، حاملة علم مصر لأعلى، وعيناها شاخصتان نحو القائد.. مضيفة "أنها عندما شاهدته بعينيها، لم تقو على احتمال البهجة.. انهارت الدموع بغزارة، وازدادت ضربات قلبها في لحظة تاريخية ستحكيها لأصحابها وأسرتها وتفخر بها أمام أسرتها الصغيرة وأولادها وأحفادها في المستقبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس "الإنسان" رآها تدمع، وعيناها مملوءتان شوقا وفخرا وسعادة.. اقترب منها - وهو ما زال يمسك بالميكروفون - وهدأ من روعها.. وضمها إليه في أبوة بالغة، وتحدث إليها في مشهد إنساني مهيب.. واستأذنها في أن يقبل رأسها، فخلعت له القبعة، ليطبع قبلة أبوية على رأسها، وكأنها لبست تاج المملكة.. لتتحول الدموع إلى ابتسامة بهجة وتفاؤل.. وترتسم على ملامحها البريئة علامات الشموخ والغبطة والفخار.

اللقطة تاريخية

وأكدت "الجمهورية" أن هذه اللقطة تاريخية، وتستكملها باقة الأخبار المفرحة التي زفها الرئيس لكافة فئات الشعب، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.. من زيادة علاوة غلاء المعيشة - الاستثنائية - للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، وزيادة الفئات المالية للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، وكذلك مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين، إلى جانب إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين ومساعدة المتعثرين على تجاوز أزماتهم وإعفاء المتعثرين كذلك من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.