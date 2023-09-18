الجزار: لدينا فرصة ذهبية للمنافسة في إنتاج مكونات مشروعات المياه والصرف

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال تصنيع الطلمبات وقطع غيارها، لبحث سبل التعاون فى توفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من الطلمبات، وقطع غيارها، بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة في مختلف المجالات، والتوسع فى استخدام المنتجات محلية الصنع.

واستمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح من مسئولى الشركة، عن منتجاتهم وسابق خبراتهم، وقدرتهم على المساهمة في توفير الطلمبات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي، وقطع غيارها، مؤكداً أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة فى إنتاج المكونات المستخدمة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة تقدم كل الدعم اللازم للشركات الوطنية للمساهمة في توفير المكونات اللازمة لمشروعات المياه والصرف الصحي محلياً، موجهاً مسئولى قطاع المرافق بالتعاون والتنسيق مع الشركة من أجل تحقيق النجاح المشترك فى توطين الصناعات اللازمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.