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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أهدى الطلاب ورودا.. مدرس رياضيات عراقي يشعل السوشيال ميديا

أهدى الطلاب ورود..
أهدى الطلاب ورود.. مدرس رياضيات عراقي يشعل السوشيال ميديا

 تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمدرس يشرح معلومات بينما يحمل ورود يهديها للطلبة، ورجح رواد “السوشيال ميديا" أنه مدرس مصري لكن عبر البحث عن مصدر الصورة اتضح انه عراقي ويدعى على صادق الكرعاوي.

تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي مع هذه الصور والفيديو، واتضح أن هذه طريقة مدرس الرياضيات المعتادة لاستقبال الطلاب  في بداية كل عام دراسي.

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وحظيت باهتمام واسع، لأنه غير العادة أن يحمل المعلمين باقات من الورود ويقدموها للطلاب في الصفوف الدراسية. 

مدرس يهدي الطلاب ورود

وتداول النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي هذه الصور والفيديوهات، وأشادوا بأسلوب المدرس علي صادق الكرعاوي الذي يتجاوز حدود الدروس التقليدية ويهتم بالجانب الإنساني للتعليم.

وفي تعليقاتهم، أثنى الكثيرون على تأثير هذه اللفتة الحميدة على الطلاب وكيف أنها تساهم في بناء علاقة إيجابية بين المدرس والطلاب، وتعزز الروح المعنوية والانتماء للمدرسة.

 وأعرب البعض عن أملهم في أن يكون هذا المدرس قد ألهم زملاءه في المهنة لاتباع نهج مماثل وأن تنتشر هذه الثقافة في مجال التعليم.

وأثارت قصته الكثير من الحماس والتفاعل الإيجابي خاصة بالتزامن مع بدء موسم الدراسة.

التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا مدرس يهدي الطلاب ورود

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