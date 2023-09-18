أحمد حسن ينفي حدوث مشادات بين لاعبي الأهلي عقب خسارة السوبر الإفريقي

أعلن اللاعب أحمد حسن عن أنه لم تحدث أي مشادة بين أي لاعب بالفريق بعد خسارة السوبر الإفريقي وكل ما أثير عار تماما من الصحة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"مصدر بالأهلي: لم تحدث أي مشادة بين أي لاعب بالفريق بعد خسارة السوبر الإفريقي وكل ما أثير عار تماما من الصحة".

أكد الإعلامي محمد فاروق أن أزمة نشبت بين محمد الشناوي حارس وقائد فريق الأهلي وإمام عاشور لاعب الفريق الأحمر في غرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري وخسارة اللقب الإفريقي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"رفض إمام عاشور حديث محمد الشناوي معه عقب الخسارة في أوضة اللبس بعد توجيه الشناوي إلى لاعب وسط الأهلي بعض اللوم على أدائه في الملعب، ليرد إمام عاشور أمام جميع اللاعبين :"بلاش تتكلم معايا أنا فيا اللى مكفيني بعد الخسارة".

وتابع:"الأمر الذي أثار استياء محمد الشناوي ليتوجه إلى خالد بيبو مدير الكرة للشكوى له من أسلوب إمام عاشور أمام اللاعبين على الرغم من أنه كابتن فريق الأهلي".