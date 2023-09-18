رانيا محمود ياسين تبهر متابعيها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت رانيا محمود ياسين، في الصور بإطلالة صيفية متميزة، معتمدة فيها على المكياج الهادئ الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها الصفراء.

وكشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، نجلة الفنان محمود ياسين، أنها تتمنى أن تقوم بتمثيل شخصية السيدة نفيسة بعمل درامي.

وأوضحت "ياسين"، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن السيدة نفيسة بجانب أنها سيدة العلم لكنها أيضا طبيبة، معقبة: "أتمنى أن ربنا يديني طولت العمر و تجيلي الفرصة و أقوم بها".

ونوهت إلى أن زوجها محمد رياض به العديد من الصفات المشتركة مع والدها، وذلك يثير استغرابهم هي وأخيها، موضحة: "بالعشرة مع محمد اكتشفت أنه في كتير من بابا".