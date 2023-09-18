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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنظم دورة لمكافحة أمراض المحاصيل السكرية والزيتية

صدى البلد

افتتحت فعاليات الدورة التدريبية القطرية في مجال " اهم الامراض التى تصيب محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية تحت الظروف المناخية المصرية وطرق المقاومة، والتي تنفذها المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

 

ويأتي هذا في إطار برنامج المنظمة العربية للتنمية الزراعية السنوي للتدريب من خلال المكتب الإقليمي الأوسط العربي  بالتعاون مع معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، لحوالي 40 مشاركاً من كوادر الباحثين القطري بالدول العربية.

ويقول الدكتور محمود قمحاوى مدير معهد  امراض النباتات ان الدورة تهدف إلى تعريف المشاركين بأهم الامراض التي تصيب محصول الذرة والتي تقلل من كمية الانتاج والجودة والتركيز علي اهم الطرق لمكافحة هذة الامراض بطرق آمنة وكفاءة عالية والاتجاهات الحديثة لمقاومة أمراض الذرة الشامية والاستراتيجيات العامة لمكافحتها. وكذلك تناولت الدورة اهم أمراض محصول بنجر السكر في مصر والطرق المثلي للمكافحة.

 وفي جانب آخر تناولت الدورة محصول  الذرة الرفيعة واهم الأمراض التي تصيبها والمكافحة المتكاملة لها وكذلك تم القاء الضوء علي أهم امراض محصول عباد الشمس في مصر وطرق مكافحتها وكذلك تناولت الدورة محصول انتاج الزيت الهام وهو محصول السمسم وتناولت اهم امراض السمسم وطرق المكافحة المتكاملة وكذلك اهتمت الدورة بموضوع هام علي الساحة العالمية الان وهو تأثير التغيرات المناخية على أمراض النبات وخاصة محصول الذرة والمحاصيل السكرية والزيتية وكذلك فقد تناولت الدورة اهم امراض قصب السكر وطرق المكافحة المتكاملة واهم أمراض الفول السودانى وطرق المكافحة المتكاملة.


 

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