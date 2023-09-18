خطأ تقني.. Uber تُحصل مبلغ 10% إضافي على ثمن الرحلة

أصدرت شركة أوبر Uber لخدمات النقل الذكي بيانًا لتوضيح الأخبار المتداولة حول خصم مبالغ إضافية على مدفوعات بعض العملاء بسبب رسوم تدبير عملة. وأوضحت الشركة في بيانها أنه في 12 سبتمبر، تعرضت لخطأ تقني خلال عملية تحديث لنظم الدفع، مما أدى إلى فرض رسوم إضافية على معاملات الدفع لبعض الركاب.

وأكدت شركة أوبر أنها ستقوم برد جميع المبالغ الإضافية التي تمت سحبها من الركاب المتأثرين في أقرب وقت ممكن. وأوضحت أيضًا أنها ستستمر في تحصيل رسوم الرحلات داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري كالمعتاد. وأكدت الشركة التزامها بتقديم تجربة ممتازة للركاب وتعتبر نفسها مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري وتسهيل التنقل للملايين من الركاب.

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي منشورات حول خصم 10% إضافية على سعر رحلة أوبر عند الدفع ببطاقات الائتمان بسبب رسوم تدبير عملة. وقد فسروا ذلك على أن عمليات الدفع تتم لحسابات خارج مصر بالدولار بدلاً من الحسابات المحلية. وأشاروا إلى إغلاق الشركة للحسابات البنكية المحلية كسبب لذلك، ولكن أوبر نفت صحة هذه المعلومات.

وأكد مسؤول بشركة أوبر مصر أنه في الأسبوع الماضي، واجهت عمليات الدفع لعملاء الشركة مشكلة تقنية تم تصحيحها، مشيرًا إلى أن الشركة لم تغلق حساباتها البنكية في مصر على عكس ما تم تداوله في الساعات والأيام الأخيرة.