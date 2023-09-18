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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

(اتعلم وابدع) .. ورش لتعليم الرسم للأطفال بمتحف آثار الإسماعيلية

الورش
الورش

يواصل القسم التعليمي في متحف آثار الإسماعيلية، عقده لسلسلة الورش التعليمية التي أطلقها تحت شعار ( اتعلم وابدع) لتعليم الأطفال من أبناء المحافظة الرسم من خلال ورش تعليمية تقام أسبوعيا.  

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الهدف والمستهدف من الورش

وتقام الورش ضمن النشاط الصيفي للقسم التعليمي بمتحف آثار الإسماعيلية، وتستهدف الورش الأطفال من سن 6 وحتى 15 سنة حيث يتم تدريب الأطفال على الرسم الفرعوني ، ورسم المناظر والمشاهد الطبيعية وذلك من خلال استخدام ألوان الخشب والفلوماستر وألوان المياه . 

وكان قد احتفل متحف آثار الإسماعيلية، في وقت سابق باليوم العالمي لمحو الأمية وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على هامش الاحتفال بهذا اليوم من أبرزها، الورشة التعليمية التي نظمها القسم التعليمي بالمتحف، لتعليم النشء مبادئ الكتابة بالحروف الهيروغليفية.

فعاليات ورشة تعليم الهيروغليفية

وشملت فعاليات الورشة التي استهدفت عددا من الأطفال من أبناء محافظة الإسماعيلية كتابة أسماء المشاركين  باللغة الهيروغليفية ورق البردي، وتعليم الأطفال بعض معاني الحروف الفرعونية وتعريفهم أشكالها . 

استعراض القطع الأثرية المرتبطة بالكتابة  

كما استعرض متحف آثار الإسماعيلية مجموعة من القطع الأثرية المتميزة التي تعبر عن الكتابة وتطورها في العصور المختلفة حتى العصر الحديث، من بينها تمثال من البرونز لرجل جالس يمسك بكلتا يديه صحيفة مفرودة عليها كتابات هيروغليفية تعود لعصر متأخر.

العالم يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية

ويذكر أن العالم يحتفل كل عام من شهر سبتمر، باليوم العالمي لمحو الأمية يوم 8 سبتمبر بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، لا سيما أن محو الأمية لا يتعلق فقط بالتعليم، بل أداة هامة للقضاء على الفقر ووسيلة قوية للتقدم الاجتماعي والبشري في المجتمعات.

كما يركز اليوم العالمي لمحو الأمية لعام 2023 على ضرورة تعليم القراءة والكتابة، والتركيز على دور المعلمين وتغيير ممارسات التدريس.

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