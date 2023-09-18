الاحتلال يغلق الحواجز العسكرية في محيط نابلس عقب عملية إطلاق نار

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الحواجز العسكرية في محيط مدينة نابلس، وشددت إجراءاتها، وذلك عقب تعرض موقع عسكري لعملية إطلاق نار.

وأكدت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز دير شرف العسكري الواصل بين نابلس وجنين وطولكرم، واحتجزت سيارات الفلسطينيين المارة، وفتشتها بشكل دقيق، كما أغلقت حاجز صرة بكلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين من المرور.

وأضافت أن قوات الاحتلال أغلقت أيضا طريق المربعة، وحاجز حوارة العسكري جنوب نابلس بشكل كامل أمام حركة المواطنين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تعرض موقع عسكري قرب نابلس لعملية إطلاق نار، مشيرا إلى أن قواته ما زالت تطارد المشتبه بهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "فلسطينيا من قرية دير شرف الفلسطينية، بالقرب من نابلس، أطلق النار على موقع عسكري في ضواحي القرية".

وأضاف"بعد إجراء عمليات المسح، تم العثور على حقائب ظهر وفوارغ رصاص. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وأشار المتحدث إلى أن قوات جيش الاحتلال تجري عمليات مطاردة بحثا عن المنفذين.