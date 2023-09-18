عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

200 محضر مخالفات بالأسواق والمخابز وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالسوق السويفي.         

              
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى متابعة معرض أهلا مدارس الرئيسي بمدينة بني سويف، بمناسبة العام الدراسي الجديد، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع والأدوات المدرسية والزي المدرسي بجودة عالية وأسعار مناسبة وجاري الإعداد والتنسيق مع الجهات المختصة لإقامة معارض مماثلة بجميع مراكز المحافظة، فيما تتواصل معارض السلع الغذائية والأساسية في توفير السلع بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين.

رئيس جامعة بني سويف يلتقي بوفد نادي روتاري والطلاب المسافرين لدولة الصين

حدث في بني سويف| سيدة تلد داخل سيارة الإسعاف بمساعدة السائق والمسعف

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 153 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 39 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 52 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 15 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 16 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 13 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب 9 محاضر للتصرف في 516 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3محاضر لتجميع  20 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر سبتمبر للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3محاضر  لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3محاضر  للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط أحد سيارات النقل محملة بسجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربة داخل البلاد بطرق غير شرعية ومنتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق وتم ضبط 43ألف و441 علبة سجائر ماركات متنوعة وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، كما تم ضبط أحد التجار يقوم بتجميع كميات من السجائر في مخازن مغلقة بغرض احتكار السلعة ، حيث تم ضبط عدد 3آلاف و400 علبة سجائر محلية الصنع و6 آلاف و330علبة سجائر مستوردة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف .

وتم تحرير 3محاضر ضد المسئولين عن محلات بيع المواد الغذائية للاستيلاء والتصرف في مقررات تموينية غير مصرح بتداولها بالأسواق إلا عن طريق البدالين التمويين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، و3محاضر للمسئولين عن مخابز سياحية لحيازة وتجميع واستخدام دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة والخاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز المرخص لها بذلك والمحظور تداوله بالأسواق وذلك بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء و استخدامها في غير الأغراض الغير مرخص لها والتربح الغير مشروع منها حيث تم ضبط (21) جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50كجم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وتم تحرير محضرين ضد المسئولين عن منشآت تجارية لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على سجل تجاري للنشاط أو ترخيص بذلك من الجهات المختصة، و12 محضرًا  لمحلات جزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و17 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، كما تم تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن مخازن السلع الغذائية لحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية حيث تم التحفظ على 47كرتونة حلوى أطفال مختلفة الأنواع والأحجام، واتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب سحب 6عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف جامعة بنى سويف رئيس جامعه بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها|تراجع سعر البيض والكرتونة تسجل هذا الرقم

في طريقها إلى مصر.. ما هي ظاهرة الحوض العلوي البارد؟

موضوعات متعلقة

إصابة 5 سيدات في حادث تصادم سيارتين بزراعي بني سويف

ترشيحاتنا

أول تحرك برلماني ضد واقعة تسميم أحد المطاعم الكلاب في حلوان

داعية إلى وقف فوري لهذه الأعمال.. مصر تدين اقتحام متطرفين الأقصى

الدوحة تؤكد تحويل أموال إيرانية إلى بنوكها.. وطائرة قطرية تستعد لنقل الأسرى

إحالة صاحب واقعة تلحين القرآن الكريم إلي المحاكمة العاجلة

مصر: الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى لن تنال من الوضعية التاريخية والقانونية له

يحتوي على آلاف القطع الأثرية.. حريق يلتهم المتحف الوطني بإندونيسيا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. 7 أطعمة تجنب وضعها في اللانش بوكس

دانيال يصل اليونان.. غرق 30 قرية وأول الضحايا زوجان في شهر العسل

لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد

وفاة أشرف مصيلحي.. أعراض عانى منها بسبب مرضه الخطير

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ