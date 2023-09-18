الدوحة تؤكد تحويل أموال إيرانية إلى بنوكها.. وطائرة قطرية تستعد لنقل الأسرى

كشف مصدر لوكالة "رويترز" أن قطر أكدت لواشنطن وطهران تحويل أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار إلى بنوك في الدوحة.

وقال المصدر إن طائرة قطرية في إيران تستعد لنقل 5 أمريكيين سيطلق سراحهم قريبا واثنين من أقاربهم إلى الدوحة اليوم، الاثنين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد صرح بأن أموال طهران المجمدة في كوريا الجنوبية "ستكون في حوزتنا اليوم".

كما ذكرت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنها تعمل مع جميع الأطراف المشاركة في إلغاء تجميد الأموال الإيرانية، التي تقدر بقيمة 6 مليارات دولار، والتي بمجرد الإفراج عنها ستؤدي إلى صفقة مصممة بعناية بين العدوين اللدودين الولايات المتحدة وإيران لتبادل المحتجزين.

قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان: "تتشاور حكومتنا عن كثب مع البلدان المعنية بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران لحل قضية الأموال المجمدة، وتبذل حاليا جهودا لضمان التقدم السلس في جميع الإجراءات بحيث يتم حلها مرة واحدة وإلى الأبد".

وبمجرد تحويل الأموال إلى قطر، التي توسطت في الصفقة خلال أشهر المحادثات، من المتوقع أن يغادر خمسة مواطنين أمريكيين مزدوجي الجنسية سجنوا في إيران من طهران إلى الدوحة حيث سيسافرون إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته مصادر سابقة لرويترز.

وفي المقابل، سيتم إطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من السفر إلى إيران.