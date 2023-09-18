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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم فاشل.. مسئول أوكراني سابق يكشف قدرات الجيش أمام روسيا

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيقولاي أزاروف، اليوم الإثنين، إن القوات الأوكرانية فقدت إمكانياتها الهجومية بالكامل.

وأضاف المسئول السابق الأوكراني أن بلاده انتقلت الآن من موقع" الهجوم المضاد الفاشل" علي حد وصفه، إلى الدفاع.

وكتب عبر حسابه علي "فيسبوك": "لقد تسبب الهجوم الأوكراني المضاد الفاشل لزيلينسكي في ضربة موجعة. وكل ذلك لأن نظام كييف رفع سقف توقعات شعبه وحلفائه الغربيين أكثر من اللازم. والآن أصبح الجميع في مكتب زيلينسكي يطالبون هيئة الأركان بتحقيق نجاحات على الجبهة فورا لإبلاغ الشركاء الغربيين".

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وقال إنه لا يوجد أي شيء على الإطلاق يمكن إظهاره للشركاء، على الرغم من أن أوكرانيا قد استهلكت أكثر من 50% من الأسلحة الغربية، وخلال هجومه المضاد فقد الجيش الأوكراني ما لا يقل عن خمس الأسلحة التي قدمتها له دول "الناتو".

وتابع أزاروف معلقا : "الآن تنتقل القوات الأوكرانية من الهجوم إلى الدفاع، وهذه إشارة مثيرة للقلق تؤكد خسارة كاملة للإمكانات الهجومية. وفي الوقت نفسه، بدأ الغرب يفهم تدريجيا أنه ليس لدى أوكرانيا خطة، وأن كييف كانت حرفيا تجرّ شركاءها من أنوفهم وبناء على ذلك فإن إحجام الشركاء عن تقديم المساعدة المالية لأوكرانيا سوف يتزايد أيضا".

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