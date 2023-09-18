كادت تبيد العالم.. قصة أعنف عاصفة ضربت الأرض

شهدت الكرة الأرضية قبل 81 عاماً، عاصفة جيومغناطيسية هائلة تعتبر واحدة من أعنف العواصف التي يتم تسجيلها على الإطلاق.

حدثت العاصفة في لحظة مؤثرة من التاريخ، عندما ظهرت تكنولوجيا الراديو والكهرباء كجزء أساسي من الحياة اليومية وعندما اهتمت معظم العالم في الحرب العالمية الثانية .

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، كشفت سماء الليل المضيئة باضواء الشفق القطبي عن قافلة تابعة للحلفاء ما جعلها تتعرض لهجوم الألماني.

بالإضافة إلى ارتفاع الجهد في خطوط شبكة الكهرباء وانقطاع البث الاذاعي ما اغضب المعجبين بلعبة بيسبول ، بينما انقطع برنامج إذاعي آخر عن طريق محادثات هاتفية، وتساءل الناس ، الذين كانوا بالفعل على حافة الهاوية، عما إذا كانت ألاضواء نوعًا من الإشارات المضادة للطائرات.

عاصفة ضخمة حدثت قبل 81 عاما

أدت هذه التأثيرات إلى زيادة الوعي داخل المجتمع العلمي وبين عامة الناس بأهمية التأثيرات التي يمكن أن تحدثها الشمس على الأرض - وهو ما نسميه الآن بطقس الفضاء.

يرجع الحادث إلى 10 سبتمبر 1941 ، خلال مرحلة الحد الأدنى من الدورة الشمسية 17 ، عندما رصدت مجموعة كبيرة من البقع الشمسية بشكل غير عادي على الطرف الشرقي للشمس.

وقد تشكلت تلك البقع، كما تفعل جميعها، مع الظهور السريع لحزمة مركزة من خطوط المجال المغناطيسي من باطن الشمس عبر السطح المسمى الفوتوسفير.

وعلى مدار الأسبوع التالي ، نمت البقع ، وجعلها دوران الشمس بالقرب من مركز قرص الشمس كما تُرى من الأرض، وقد كانت مجموعة البقع الشمسية كبيرة بما يكفي لتشاهد بالعين المجردة.

فيما سجل المنظار الطيفي لمرصد جرينتش في 17 سبتمبر 1941 عند الساعة 08:38 بالتوقيت العالمي، توهجًا شمسيًا فوق مجموعة البقع الشمسية وقد عززت الأشعة فوق البنفسجية والأشعة السينية المنبعثة بشكل مفاجئ إلى تأين أعلى الغلاف الجوي للأرض.

وتسبب في اضطراب حاد في التسجيل الأرضي للجانب النهاري للحقل الجيومغناطيسي والتداخل المؤقت في الاتصالات اللاسلكية عالية التردد.