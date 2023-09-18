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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

صدى البلد ينشر وثيقة نادرة تكشف تفاصيل ميلاد سيد درويش

صدى البلد

ينشر موقع صدى البلد وثيقة ميلاد الفنان الكبير سيد درويش، الذي تحتفل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الإثنين، بمئوية رحيله.

                 

تفاصيل ميلاد سيد درويش

 

وجاءت الوثيقة النادرة بعنوان «صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد»، وتحمل الوثيقة كافة البيانات الخاصة بميلاد فنان الشعب سيد درويش، ومكان الميلاد، وتوقيت الميلاد باليوم والساعة، وجاءت كالتالي:

الاسم: السيد درويش البحر

الوالد: المعلم درويش البحر

صناعته: نجار

الوالدة: ملوك بنت عيد

البلد: الإسكندرية

الجهة: كوم الدكة

المنزل: 112حارة البوابة الشهيرة بحارة الحاج بدوي بشارع السوق، الآن شارع الشيخ سيد درويش

الداية: فطومة الوردانية

شيخ الحارة: بسيوني العدس

قسم:  العطارين

تاريخ الميلاد:

 17 مارس سنة 1892 الساعة 9 صباحا.

 

ومن المقرّر أن تبدأ احتفالية الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، اليوم الإثنين، بمئوية رحيله بالسلام الوطني وهو من ألحان الفنان العظيم، ويحييها الموسيقار الكبير هاني شنودة الذي يتحدث عن مسيرة سيد درويش، ومواقفه الوطنية وأغانيه التي أثرت في وجدان المصريين.

يتخلّل الاحتفالية عرض لفيلم تسجيلي عن فنان الشعب، وتقدم دار الكتب المصرية للجمهور مقطوعات صوتية نادرة بصوت سيد درويش من كنوز الدار.

وعلى هامش الاحتفالية، تقيم قاعة الاطلاع الرئيسية في الدار معرضًا لأبرز ما كتب عن فنان الشعب سيد درويش.

 

أجمل ألحان سيد درويش

لحن سيد درويش أجمل أغانيه في مناسبة غرامية حرجة وكانت الأغنية من مقام حجاز كار وقصة هذه الأغنية أنه بينما كان يعمل مغنيا على مسارح الإسكندرية يعلق قلبه بحب غانيتين الأولى اسمها فردوس والثانية اسمها رضوان فكان إذا تخاصم مع الأولى ذهب إلى الثانية والعكس بالعكس وصدف مرة أن هجرته الاثنتان معا وبقي مدة من الزمن يتلوى من ألم الهجران وفي إحدى لياليه بينما كان رأسه مليئا بما تعود عليه في بيئته ومحيطه من ألوان الخمور والمخدرات خطرت على باله فردوس وهاج شوقه فقصد بيتها طالبا الصفح والسماح بالدخول عليها ولكنها أبت استقباله لعلاقته مع عشيقته الثانية رضوان فأقسم الشيخ سيد أيمانا مغلظة بأنها صاحبة المقام الأول في قلبه وجوارحه ولكن فردوس أرادت البرهان بأن يغنيها أغنية لم يسبق أن قالها أحد قبله في غانية فأنشدها في الحال: يا ناس أنا مت في حبي وجم الملائكة يحاسبوني حدش كده قال وانتهت الأغنية بالبيت الأخير الذي كان له شفيعا في دخول بيت فردوس فقال: قالوا لي أهو جنة رضوان واخترت أنا جنة فردوس.

اشتهر اسم سيد درويش وذاعت أغانيه حتى وصل إلى سمع رائد المسرح الغنائي المصري سلامة حجازي الذي حرص على زيارته في الإسكندرية والاستماع إليه شخصيا عام 1914، وأبدى إعجابه بأسلوب سيد درويش في التلحين وتنبأ له بمستقبل كبير ثم عرض عليه الانتقال إلى العاصمة القاهرة للعمل معه، وفعلا ترك الإسكندرية واستمع جمهور القاهرة إليه لأول مرة مطربا بين الفصول المسرحية، لكن الجمهور الذي تعود على صوت سلامة حجازي كان استقباله فاترا للمطرب الجديد مما جعل الشيخ سلامة يخاطب الجمهور دفاعا عنه قائلا هذا الفنان هو عبقري المستقبل لكن الشيخ سيد يقرر أن ينهي المهمة ويعود إلى مدينته في اليوم التالي.

في عام 1917 يعود سلامة حجازي إلى سيد درويش بعرض أقوى وطلب منه تلحين رواية كاملة لفرقة جورج أبيض هي فيروز شاه، وعنها انتبه الجمهور، وكذلك الفرق الأخرى إلى أن فنّاً جديدا قد أتى وأن الألحان أثمن من الرواية نفسها، وحرصت معظم الفرق على اجتذاب سيد درويش لتلحين رواياتها ثم أصبح في سنوات معدودة الملحن الأول في مصر متفوقا بذلك على الملحنين المخضرمين مثل كامل الخلعي وداود حسني وغيرهم.

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الفنان الكبير سيد درويش الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور اسامة طلعت تفاصيل ميلاد سيد درويش أجمل ألحان سيد درويش

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