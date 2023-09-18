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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنفذ جلسة توعوية عن ختان الإناث

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

قام مركز شباب الجعافرة التابع لإدارة دراو شمال أسوان بتنفيذ جلسة توعوية لأعضاء نادى السكان بعنوان " تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ". 

وقام بالقاء الجلسة زينب حسن بحضور أعضاء نادى السكان ومدير المركز ومشرف النادى، ويأتى ذلك من منطق حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها على أكمل وجه وإتاحة الفرص أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة فى ضوء سياسية الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعية. 

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ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، وبإشراف من الدكتورة أفراح سيد حسن  وكيل المديرية للشباب، وعاطف أحمد محمد مدير إدارة شباب دراو. 

وكانت قد بدأت فرق المجموعة الرابعة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم النسخة العاشرة بأسوان، والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبإشراف مديرية الشباب والرياضة بأسوان بقيادة الدكتور ناصر سليم خلال موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وقد جمعت المباراة الأولى بين فريقي مركز شباب سلوا بحرى ومركز شباب سلوا قبلى، وجاء الشوط الأول سلبياً، بينما شهد الشوط الثاني هدفين بواقع هدف في كل شبكة كما تبارى الفريقين في إهدار الفرص لتنتهي المباراة بنتيجة ١/١ في أولى جولات الفريقين.

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أما المباراة الثانية فكان طرفاها مركز شباب الكاجوج و مركز شباب مدينة الرديسية وسجل الأخير ثلاثة أهداف في الشوط الأول وفي الشوط سجل فريق الكاجوج هدفا اعقبه هدف لفريق الرديسية لينتهي اللقاء بنتيجة ١/٤ لصالح فريق مدينة الرديسية، وأقيمت المباريات على ملعب مركز شباب مدينة إدفو ، علما بأن المجموعة تضم ٤ فرق ليصبح الترتيب مدينة الرديسية ٣ نقاط، وسلوا بحري ١ نقطة، وسلوا قبلي ١ نقطة، والكاجوج بدون نقاط. 

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم مشاركة أسوان فى مسابقة " عاصمة السياحة العربية 2024 " للفوز بهذا اللقب الجديد من خلال إعداد ملف كامل بشكل علمى وراقى إعتمد على إستثمار المزايا النسبية والمقومات المختلفة لجذب السائح العربى فى ظل تمتعها بالتنوع فى الحضارات والثقافات التى شهدتها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية عبر العصور ، وتعاقب على أرضها الطيبة عدة حضارات وقيادات.

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