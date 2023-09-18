أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات اليوم.. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن عن منح أوسوريو لاعبي الزمالك راحة من التدريبات اليوم والفريق يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "أوسوريو يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات اليوم والفريق يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري".

تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة الدوري الممتاز في النسخة رقم 65 بمشاركة 18 ناديا ويتم إذاعة مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري .

وتبدأ افتتاحية الدوري الممتاز بلقاء طلائع الجيش والبنك الأهلي فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويعتبر فريق الأهلي حامل اللقب لبطولة الدوري الممتاز في النسخة الأخيرة، وتوجت7 أندية فقط بدرع الدوري الممتاز على مدار تاريخه منذ انطلاق المسابقة في عام 1948.

أكد هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق أن المنافسة على صدارة منافسات بطولة الدوري الممتاز سوف تكون منحصرة بين المارد الأحمر وفريق بيراميدز لافتا الي ان وضعية الزمالك صعبة وقال: اتمني دوري قوي الموسم الجديد ولكن التأجيلات سوف تؤدي إلي التقليل من المستوي الفني والبدني وهتقلل من متعه الدوري.

أضاف: كنت اتمني يبقي في حل تاني لانقاذ الموسم كدوري من مجموعتين وبعدين مربع ذهبي ونخلص الموسم بدري لكن للأسف محدش قادر ياخد قرار مهم في مصلحة الكرة المصرية.



استطرد: المنافسة سوف تكون محصورة بين الأهلي وبيراميدز ومن بعيد الزمالك وفيوتشر والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وقال هاني العقبي أيضا: الاتحاد السكندري والمصري والأهلي الاكثر قوه وتدعيم واستقرار وبعده بيراميدز.

واختتم حديثه قائلا: لكن الزمالك وضعه الحالي هيبقي صعب جدا بسبب ظروفه وعدم التدعيم والمشاكل الموجودة في النادي.