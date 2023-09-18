عودة الدراسة في المناطق المتضررة من الزلزال بالمغرب

أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الإثنين، أن قامت وزارة التعليم المغربية بالإعلان عن عودة الدراسة في المؤسسات المتضررة من الزلزال سيكون تدريجيا .

وقالت التعليم المغربية : "مستعدون لاستقبال الطلاب في المؤسسات التعليمية".



وأعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأثنين، وقوع زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضرب المغرب على عمق 10 كيلومترات.

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن مركز الهزة الأرضية التي ضربت المغرب كانت على مسافة 55 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش الواقعة غرب البلاد.

وأضاف مركز الزلازل، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت كذلك على مسافة 35 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من أوكايمدن الواقعة في إقليم الحوز المغربي.

وتاتي الهزة الأرضية كموجات ارتدادية تابعة للزلزال المدمر الذي ضرب المغرب بقوية 6.8 على مقياس ريخر وتسبب في كارثة بشرية أدت إلى وفاة آلاف المواطنين.

وعلى جانب آخر، أعلن علماء يابانيون أن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بـ المغرب تسبب في رفع مستوى الأرض بحوالي 20 سنتيمترا حول مركز بؤرة الزلزال.