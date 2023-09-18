عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعظيما لدوره في مجال المدفوعات الإلكترونية.. البنك الأهلي المصري يستحوذ على۲۰% من أسهم رأسمال شركة إيزى كاش للدفع الالكتروني

هشام عكاشة
هشام عكاشة

وقع البنك الأهلي المصري عقدي شراء الأسهم واتفاق المساهمين بشأن الاستحواذ على نسبة ٢٠٪ من أسهم رأسمال شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني وذلك بقيمة إجمالية تصل الى ۱۵۰ مليون جنيه، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء

حضر التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة ايزي كاش للدفع الالكترونى ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز تانبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وأحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار وأمناء الاستثمار وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، والمهندس محمد أبو العينين رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا أحد المساهمين الرئيسين في شركة ايزي كاش ومصطفى عمران مدير عام شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني ، وفرق العمل من الجانبين.

حيث صرح هشام عكاشه أن البنك الأهلي المصري يستهدف الاستثمار في شركة ايزى كاش - المساهمة في واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية غير المصرفية - مما يدعم دور البنك في مجال الدفع الإلكتروني والخدمات المالية ومن ثم تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء، بالإضافة الى جذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع المنظومة المصرفية بما يتسق مع دور البنك الأهلي المصري في دعم توجهات الدولة. والبنك المركزي المصري في الشمول المالي، والتحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد والذي بعد محوراً هاما من محاور التطور الاقتصادي وتقليص القطاع غير الرسمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع من الاسراع بوتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل، مؤكدا أن هذا التوقيع يعد من إحدى الخطوات المهمة التي يتبناها البنك نحو نشر ثقافة السداد الالكتروني وتقليل التعامل النقدي من خلال المساهمة في الشركات الواعدة مثل شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني .

كما أوضح عابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة إيزي كاش للدفع الالكتروني، أن الشراكة من مؤسسة كبيرة وعريقة مثل البنك الأهلى المصرى اضافة مميزة للشركة و يأتي ضمن خطط واستراتيجيات شركة إيزي كاش لاقامة شراكة مميزة للخبرات والانجازات التى يتمتع بها البنك الأهلى المصرى .

وأضاف يحيى أبو الفتوح ان حرص البنك على الاستحواذ على حصة في شركة ايزى كاش للدفع الالكتروني | يعد احد الاستثمارات الاستراتيجية للبنك، مؤكدا على أن المفاوضات تمت بنجاح مع ايمان الطرفين بأهمية هذه الشراكة، حيث لا يدخر البنك جهدا في السعي نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة مستفيدا في ذلك بكافة إمكاناته المادية والفنية والبشرية والتكنولوجية التي يمتلكها، مؤكدا على أن سوق الخدمات المالية غير المصرفية يعد سوقا واعدا وما زال حجم الطلب كبير على مثل تلك النوعية من الخدمات بما يشجع البنك على التوسع فيابرام مزيد من تلك الاتفاقيات سعيا لتشجيع ودعم المدفوعات الالكترونية والتمويل متناهي الصغر وكذا التمويل الاستهلاكي.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد أبو العنيين رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا أحد المساهمين الرئيسين. في شركة ايزي كاش عن سعادته بالشراكة مع البنك الأهلي المصري كمؤسسة مالية وطنية نظرا لكونه أكبر البنوك العاملة في الشرق الأوسط ولتطابق الرؤى معه لتحقيق الشمول المالي في شتى أنحاء الجمهورية من خلال العمل على تقديم خدمات تكنولوجيا مالية مواكبة للتطور العالمي لخدمة فنات عديدة من التجار ومقدمي الخدمات والشركات بمختلف أحجامه

ومن جانبه أكد مصطفى عمران أن دخول البنك الأهلي المصري مساهما في الشركة بعد قيمة مضافة لها كونه أكبر البنوك المصرية صاحب أكبر حصة سوقية تتمثل في ٤٤% وسط حجم عملاء يقدر ب ١٩ مليون عميل، مؤكدا تطلعه إلى شراكة ناجحة مع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتناسب مع أهمية الكيانين، وهو ما تحرص فرق العمل المعنية بكل من البنك والشركة على تحقيقه من خلال التعاون المثمر والتنسيق الكامل فيما بينهما، خاصة في ضوء امتلاك كلا الطرفان للإمكانات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج.

وأشار أحمد السعيد إلى أن الشراكة مع شركة ايزى كاش للدفع الالكتروني تأتي في إطار تنفيذ السياسة الاستثمارية للبنك للمشاركة بفاعلية في سوق الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الالكترونية بالتعاون مع كبرى الشركات ذات الخبرات الفنية والبشرية المتميزة في هذا المجال، معربا عن شكره وتقديره لفرق العمل من الجانبين الذين تعاملوا بمهارة وحرفية لإتمام الدراسات وكافة الاجراءات التنفيذية لإنجاح هذه الشراكة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد

تأجيل الدراسة وإجازات.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

شبانة: غرامة 50 ألف جنيه على لاعبي الأهلي بسبب "سطلانة"

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

عاصفة التنين والسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من الكوليرا والملاريا وتشيد بمبادرة 100 مليون صحة

موازنة البرلمان : إقرار مجلس النواب لحزمة الدعم الجديدة في أكتوبر لتنفيذها

الكرملين: مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاحات

الزمالك معاه ربنا.. تعليق صادم من خالد الغندور على انطلاق الدوري| خاص

مبلغ مش كبير .. تعرف علي تكلفة تغيير العداد

صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

أنا فيا اللي مكفيني| حقيقة أول شكوى رسمية ضد إمام عاشور.. هل سيتغيب عن الأهلي؟

تحذير عاجل.. 7 أطعمة تجنب وضعها في اللانش بوكس

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ