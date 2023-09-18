تعظيما لدوره في مجال المدفوعات الإلكترونية.. البنك الأهلي المصري يستحوذ على۲۰% من أسهم رأسمال شركة إيزى كاش للدفع الالكتروني

وقع البنك الأهلي المصري عقدي شراء الأسهم واتفاق المساهمين بشأن الاستحواذ على نسبة ٢٠٪ من أسهم رأسمال شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني وذلك بقيمة إجمالية تصل الى ۱۵۰ مليون جنيه، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء

حضر التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة ايزي كاش للدفع الالكترونى ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز تانبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وأحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار وأمناء الاستثمار وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، والمهندس محمد أبو العينين رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا أحد المساهمين الرئيسين في شركة ايزي كاش ومصطفى عمران مدير عام شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني ، وفرق العمل من الجانبين.

حيث صرح هشام عكاشه أن البنك الأهلي المصري يستهدف الاستثمار في شركة ايزى كاش - المساهمة في واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية غير المصرفية - مما يدعم دور البنك في مجال الدفع الإلكتروني والخدمات المالية ومن ثم تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء، بالإضافة الى جذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع المنظومة المصرفية بما يتسق مع دور البنك الأهلي المصري في دعم توجهات الدولة. والبنك المركزي المصري في الشمول المالي، والتحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد والذي بعد محوراً هاما من محاور التطور الاقتصادي وتقليص القطاع غير الرسمي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الأثر الإيجابي المتوقع من الاسراع بوتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل، مؤكدا أن هذا التوقيع يعد من إحدى الخطوات المهمة التي يتبناها البنك نحو نشر ثقافة السداد الالكتروني وتقليل التعامل النقدي من خلال المساهمة في الشركات الواعدة مثل شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني .

كما أوضح عابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة إيزي كاش للدفع الالكتروني، أن الشراكة من مؤسسة كبيرة وعريقة مثل البنك الأهلى المصرى اضافة مميزة للشركة و يأتي ضمن خطط واستراتيجيات شركة إيزي كاش لاقامة شراكة مميزة للخبرات والانجازات التى يتمتع بها البنك الأهلى المصرى .

وأضاف يحيى أبو الفتوح ان حرص البنك على الاستحواذ على حصة في شركة ايزى كاش للدفع الالكتروني | يعد احد الاستثمارات الاستراتيجية للبنك، مؤكدا على أن المفاوضات تمت بنجاح مع ايمان الطرفين بأهمية هذه الشراكة، حيث لا يدخر البنك جهدا في السعي نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة مستفيدا في ذلك بكافة إمكاناته المادية والفنية والبشرية والتكنولوجية التي يمتلكها، مؤكدا على أن سوق الخدمات المالية غير المصرفية يعد سوقا واعدا وما زال حجم الطلب كبير على مثل تلك النوعية من الخدمات بما يشجع البنك على التوسع فيابرام مزيد من تلك الاتفاقيات سعيا لتشجيع ودعم المدفوعات الالكترونية والتمويل متناهي الصغر وكذا التمويل الاستهلاكي.

ومن جانبه أعرب المهندس محمد أبو العنيين رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا أحد المساهمين الرئيسين. في شركة ايزي كاش عن سعادته بالشراكة مع البنك الأهلي المصري كمؤسسة مالية وطنية نظرا لكونه أكبر البنوك العاملة في الشرق الأوسط ولتطابق الرؤى معه لتحقيق الشمول المالي في شتى أنحاء الجمهورية من خلال العمل على تقديم خدمات تكنولوجيا مالية مواكبة للتطور العالمي لخدمة فنات عديدة من التجار ومقدمي الخدمات والشركات بمختلف أحجامه

ومن جانبه أكد مصطفى عمران أن دخول البنك الأهلي المصري مساهما في الشركة بعد قيمة مضافة لها كونه أكبر البنوك المصرية صاحب أكبر حصة سوقية تتمثل في ٤٤% وسط حجم عملاء يقدر ب ١٩ مليون عميل، مؤكدا تطلعه إلى شراكة ناجحة مع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتناسب مع أهمية الكيانين، وهو ما تحرص فرق العمل المعنية بكل من البنك والشركة على تحقيقه من خلال التعاون المثمر والتنسيق الكامل فيما بينهما، خاصة في ضوء امتلاك كلا الطرفان للإمكانات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج.

وأشار أحمد السعيد إلى أن الشراكة مع شركة ايزى كاش للدفع الالكتروني تأتي في إطار تنفيذ السياسة الاستثمارية للبنك للمشاركة بفاعلية في سوق الخدمات المالية غير المصرفية والمدفوعات الالكترونية بالتعاون مع كبرى الشركات ذات الخبرات الفنية والبشرية المتميزة في هذا المجال، معربا عن شكره وتقديره لفرق العمل من الجانبين الذين تعاملوا بمهارة وحرفية لإتمام الدراسات وكافة الاجراءات التنفيذية لإنجاح هذه الشراكة.