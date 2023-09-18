الرئيس الجزائري يلتقي نظيره الفلسطيني في أمريكا.. ماذا دار بينهما؟

التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية، أن تبون استقبل عباس في مقر إقامته في نيويورك، وحضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع.

في سياق آخر، وجه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإرسال فريق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمشاركة في جهود إنقاذ ضحايا العواصف والفيضانات والسيول المدمرة، التي اجتاحت مدينة درنة شرق البلاد، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن أحر التعازي للحكومة الليبية والشعب الليبي الشقيق، بضحايا الفيضانات والسيول، مقدما تعازيه للجالية الفلسطينية في ليبيا التي فقدت عددا من أبنائها في تلك الكارثة المفجعة.