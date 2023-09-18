ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 19690 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 23756 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 8244 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 3880 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 5711 نقطة.

