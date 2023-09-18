محمد الأمين: زيادة الأجورهدفه تخفيف الأعباء عن المواطنين | فيديو

أكد محمد الأمين الكاتب الصحفي، أن جميع المواطنين سوف يستفادوا من القرارات الجديدة للرئيس السيسي، مضيفاً أنه مع زيادة المرتبات يزيد حد الإعفاء.

محمد الأمين:زيادة الأجور هدفه تخفيف الأعباء عن المواطنين



وأضاف محمد الأمين خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن زيادة الأجورهدفه تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً أن الأرتفاع في الأسعار يلتهم الزيادة التي تم إقرارها.

محمد الأمين:تكافل وكرامة من البرامج المؤثرة في دخل الأسر



وأستكمل الكاتب الصحفي محمد الأمين: تكافل وكرامة من البرامج المؤثرة في دخل الأسر الأولى بالرعاية، والبرنامج يستهدف عدد الأفراد ومستواهم التعليمي، مما يجعل الحزم الجديدة لها تأثير إيجابي على حياة المواطن، مختتما: المواطن متخوف من زيادة الأسعار الفترة المقبلة؛ لأن ذلك سيجعل لزيادة كأنها شيئا لم يكن.