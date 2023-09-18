الكرملين: مجلس الأمن بحاجة إلى إصلاحات

أكد الكرملين، اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاحات ليشمل دولا اكتسبت نفوذا في الآونة الأخيرة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وفي سياق آخر، قال الكرملين، اليوم الاثنين، إنه ليس لديه معلومات عن صحة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، وذلك لدى سؤاله عن تقارير تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الرجل، البالغ من العمر 46 عاماً، ليس بصحة جيدة.



ولم يرد المتحدثون باسم قديروف على مكالمات هاتفية متكررة للتعليق على تلك التقارير التي قالت إن قديروف يعالج في أحد مستشفيات موسكو.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا معلومات بهذا الشأن".