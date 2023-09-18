أوروبا تعلن تقديم 5.2 مليون يورو إضافية للجهود الإغاثية في ليبيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، تخصيص 5.2 مليون يورو مساعدات إضافية للجهود الإغاثية لضحايا الفيضانات في ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاثنين، إن فرقًا ميدانية من 9 وكالات أممية تقدم العون والدعم للمتضررين جرّاء الإعصار دانيال والفيضانات الناجمة عنه خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت البعثة، في بيان، أن فرق اليونيسف عملت خلال الأيام الماضية في درنة والمنطقة المحيطة بها لتقييم الاحتياجات وإيصال أطقم الأدوات الطبية الطارئة المقدّمة من الوكالات لخدمات الرعاية الأولية ودعم 15 ألف شخص.

وتابعت أن مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وزعت أدوات إغاثية أساسية تشمل بطانيات وأدوات منزلية على 6200 أسرة في درنة وبنغازي.

وأضافت في بيانها: "تم حتى اللحظة توزيع مواد غذائية لأكثر من 5000 أسرة عبر برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى 28 طناً من المستلزمات الطبية التي تم شحنها على رحلة جوية مستأجرة مقدّمة من منظمة الصحة العالمية التي تبرعت كذلك بسيارات إسعاف وأطقم أدوات طبية".

وأشار البيان إلى أن المنظمة الدولية للهجرة قدمت مواد غير غذائية إلى 460 أسرة ووزعت أدوية على 4000 أسرة أخرى في بنغازي. كما نوّه إلى وجود 4 فرق طبية في الميدان "لإنقاذ الحياة والوقاية من الأمراض للنازحين، لا سيما نازحي تاورغاء".

كان مسؤولون محليون ووكالات إغاثة وفريق منظمة الصحة العالمية قد أبدوا قلقاً إزاء خطر تفشي الأمراض بسبب المياه الملوثة والافتقار إلى مرافق الصرف الصحي.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء طارئاً للمطالبة بما مجموعه 71.4 مليون دولار، وتم تخصيص عشرة ملايين دولار من صندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ لدعم المتضررين.