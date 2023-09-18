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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 115 منشأة وضبط 11071 حالة إشغال في أسبوع بالإسكندرية

إزالة الإشغالات بأحياء
إزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة أستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

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وفى هذ الصدد ، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 115 منشأة، والتحفظ على عدد 11071 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 5520 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 2 مليون و400 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

الاسكندرية الإشغالات الأكاديمية العربية إشغال طريق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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