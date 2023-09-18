مدير مشروع قوى عاملة مصر: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تخصصاتها جديدة ومتميزة

بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفال الخاص بقبول دفعة جديدة في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية IATS (10 مدارس)، بالتعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر.



جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات المشاركة في المشروع .

وفي كلمته .. أكد محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، إن الهدف من إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية هو المساعدة في تحويل نظام التعليم الفني، والتدريب المهني لخلق المهارات اللازمة لسوق مصري تنافسي عالميا .

وقال محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تطبق أساليب التعليم المبنية على الجدارات والتعلم القائم على الممارسة العملية، والمناهج المحدثة، وتحسين نظام التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل.



وأشار محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص وتتوسع في تدريس اللغات الأجنبية.

وأكد محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية، موضحا أن مشروع قوي عاملة مصر يعمل في 15 محافظة في الوجه القبلي ومنطقة الدلتا، مشددا على أن المشروع سيقوم بدعم 60 مدرسة للحصول علي الاعتماد بهدف الحصول علي ما لايقل عن 30 مدرسة.